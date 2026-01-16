WhatsApp: in arrivo una nuova funzione per controllare le impostazioni di privacy degli stati

Ulteriori dettagli su questa nuova funzione di WhatsApp

La sopracitata opzione può essere visualizzata aprendo il menu overflow dalla schermata dei visualizzatori di uno stato condiviso nelle ultime 24 ore. In questo modo, gli utenti possono verificare se un aggiornamento è stato condiviso con tutti i contatti, con una lista esclusa di contatti o con un gruppo ristretto di destinatari. Oltre a indicare il pubblico, la sezione Audience mostra anche se i visualizzatori possono condividere lo stato con altri contatti.

Questa funzione è particolarmente utile per chi modifica spesso le impostazioni di privacy e desidera assicurarsi che ogni aggiornamento sia visibile solo alle persone desiderate. In passato, molti utenti tendevano a cancellare uno stato e a ripubblicarlo per sicurezza, ma con questa funzionalità possono confermare le impostazioni senza dover eliminare contenuti.