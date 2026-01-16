WhatsApp: in arrivo una nuova funzione per controllare le impostazioni di privacy degli stati

WhatsApp sta introducendo una nuova funzionalità che permette agli utenti di visualizzare le impostazioni di privacy applicate ai propri aggiornamenti di stato. La funzione, attualmente in fase di test con alcuni beta tester Android, fornisce un controllo maggiore sul pubblico con cui un aggiornamento di stato viene condiviso, aiutando gli utenti a evitare errori o condivisioni indesiderate.
Con il rilascio della versione beta 2.26.2.9 per Android, alcuni utenti hanno segnalato la possibilità di accedere a una sezione chiamata Audience, che mostra le impostazioni di privacy selezionate durante la creazione dello stato.
Ulteriori dettagli su questa nuova funzione di WhatsApp
La sopracitata opzione può essere visualizzata aprendo il menu overflow dalla schermata dei visualizzatori di uno stato condiviso nelle ultime 24 ore. In questo modo, gli utenti possono verificare se un aggiornamento è stato condiviso con tutti i contatti, con una lista esclusa di contatti o con un gruppo ristretto di destinatari. Oltre a indicare il pubblico, la sezione Audience mostra anche se i visualizzatori possono condividere lo stato con altri contatti.
Questa funzione è particolarmente utile per chi modifica spesso le impostazioni di privacy e desidera assicurarsi che ogni aggiornamento sia visibile solo alle persone desiderate. In passato, molti utenti tendevano a cancellare uno stato e a ripubblicarlo per sicurezza, ma con questa funzionalità possono confermare le impostazioni senza dover eliminare contenuti.
WhatsApp vuole offrire un maggiore controllo della privacy
La possibilità di controllare le impostazioni di privacy in ogni momento aumenta la sicurezza e la trasparenza dell'uso degli stati su WhatsApp, consentendo agli utenti di gestire meglio la propria condivisione.
WhatsApp sta monitorando attentamente le prestazioni e l'esperienza d'uso di questa funzione per identificare eventuali bug o problemi prima del rilascio globale. Una volta completati i test, la funzione sarà resa disponibile a un pubblico più ampio, offrendo a tutti gli utenti un controllo più preciso sulle impostazioni di privacy dei propri stati.