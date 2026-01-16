Subway Surfers City è il sequel del celebre gioco per iOS e Android

SYBO ha annunciato ufficialmente Subway Surfers City, il sequel del celebre gioco per iOS e Android che ha fatto il proprio debutto nell'ormai lontano 2012, totalizzando centinaia di milioni di download e conquistando un pubblico tanto ampio quanto variegato grazie all'immediatezza della sua formula.
In arrivo il 26 febbraio su App Store e Google Play, Subway Surfers City punta a rinnovare l'esperienza endless running originale grazie a uno stile grafico aggiornato, l'introduzione di meccaniche inedite e un ambiente di gioco molto più ampio e strutturato.
Come suggerisce il titolo, infatti, avremo modo di esplorare Subway City e i suoi quattro distretti, da sbloccare progressivamente: The Docks, Southline, Sunrise Blvd e Delorean Park offriranno ognuno un'identità visiva peculiare e sfide specifiche.
Naturalmente il gioco riceverà nuovi contenuti ciclicamente, ribadendo l'impostazione live service free-to-play che così bene ha funzionato con il primo capitolo, rendendolo uno dei mobile game di maggior successo di sempre.
Un nuovo fenomeno?
Se consideriamo che Subway Surfers è stato scaricato oltre un miliardo di volte, è chiaro che questo sequel partirà da una base di appassionati già straordinariamente solida, che anche solo per pura curiosità potrebbe voler provare la nuova esperienza messa a punto da SYBO.
Al momento sappiamo che ci saranno tre modalità principali: Classic Endless, che andrà a riprendere l'impianto endless runner del primo Subway Surfers; City Tour, con livelli, missioni e obiettivi da raggiungere; e infine Events, che proporrà una rotazione di sfide e prove a tempo.
"Nel suo cuore, Subway Surfers City rappresenta il prossimo capitolo dell'eredità quasi quindicennale di Subway Surfers", ha dichiarato il CEO di SYBO, Mathias Gredal Norvig. "Subway Surfers continua a riscuotere un successo straordinario anno dopo anno e siamo entusiasti di offrire ai giocatori un modo completamente nuovo di interagire con questa serie."
"Subway Surfers City vede protagonisti personaggi amatissimi reinventati, introducendo allo stesso tempo contenuti e meccaniche mai visti prima. È un equilibrio tra il gioco classico, che i fan conoscono e amano, e una nuova spinta che dà vita all'universo della crew in un modo del tutto inedito."