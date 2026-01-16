Subway Surfers City è il sequel del celebre gioco per iOS e Android

SYBO ha annunciato ufficialmente Subway Surfers City, il sequel del celebre gioco per iOS e Android che ha fatto il proprio debutto nell'ormai lontano 2012, totalizzando centinaia di milioni di download e conquistando un pubblico tanto ampio quanto variegato grazie all'immediatezza della sua formula.

In arrivo il 26 febbraio su App Store e Google Play, Subway Surfers City punta a rinnovare l'esperienza endless running originale grazie a uno stile grafico aggiornato, l'introduzione di meccaniche inedite e un ambiente di gioco molto più ampio e strutturato.

Come suggerisce il titolo, infatti, avremo modo di esplorare Subway City e i suoi quattro distretti, da sbloccare progressivamente: The Docks, Southline, Sunrise Blvd e Delorean Park offriranno ognuno un'identità visiva peculiare e sfide specifiche.

Naturalmente il gioco riceverà nuovi contenuti ciclicamente, ribadendo l'impostazione live service free-to-play che così bene ha funzionato con il primo capitolo, rendendolo uno dei mobile game di maggior successo di sempre.