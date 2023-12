GTA 6: il trailer ha già superato 100 milioni di visualizzazioni, riuscirà a battere Subway Surfers?

GTA 6 può già fregiarsi di un record nonostante manchi ancora molto all'effettiva pubblicazione nei negozi. Il primo trailer ufficiale infatti ha superato il tetto delle 100 milioni di visualizzazioni in poco più di 24 ore, un risultato davvero sorprendente anche per un gioco di questa caratura.

Giusto per fare un paragone, nel momento in cui scriviamo il filmato ha praticamente eguagliato le visualizzazioni totali del primo trailer di GTA 5, con il sorpasso che probabilmente avverrà nei prossimi minuti, diventando dunque il video con più visualizzazioni in assoluto pubblicato da Rockstar Games.

Non solo, già ieri mattina è stato decretato con largo anticipo il trailer di un videogioco più visto nelle prime 24 ore da parte dell'organizzazione dei Guinness World Records.

Pensate, per poche ore non è riuscito a strappare il record come video di YouTube più visto nelle prime 24 ore dalla pubblicazione, attualmente detenuto dal video musicale di Dynamite del gruppo K-Pop BTS con 108 milioni di visualizzazioni in un giorno.