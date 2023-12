Xbox: al via il Winter Game Fest con più di 30 demo da giocare su Xbox Series X|S e One

Xbox ha dato il via all'ID@Xbox Game Demo Winterfest, mettendo a disposizione dei giocatori verdecrociati ben 33 demo dei giochi indipendenti su Xbox Series X|S e Xbox One. Un'ottima occasione dunque per farsi un'idea dei titoli realizzati da team indipendenti in arrivo nei prossimi mesi.

L'iniziativa sarà attiva fino al 31 dicembre 2023, il che significa che c'è tutto il tempo per provare con calma i giochi proposti, magari approfittando della calma e del tempo libero concesse dalle festività natalizie.

Per quanto riguarda i giochi inclusi, c'è n'è davvero per tutti i gusti, dalla raccolta di giochi arcade 502's Arcade al GDR tattico a turni King Arthur: Knight's Tale, che ha già ricevuto molti consensi positivi su Steam per la versione PC. O, ancora, il GDR in stile Dungeons & Dragons Vagrus: The Riven Realms, il gioco di corse New Star GP ispirato alla Formula 1 o il caotico roguelike multiplayer Champion Shift.