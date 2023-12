Assassin's Creed Mirage tra le nuove offerte del Calendario dell'Avvento di GameStop del 6 dicembre

Le offerte del Calendario dell'avvento saranno disponibili fino al 24 dicembre e cambiano a rotazione ogni giorno. Potrete consultare il catalogo completo a questo indirizzo . Per questo motivo se siete interessati a uno dei giochi in sconto oggi, vi suggeriamo di approfittarne, in quanto allo scoccare della mezzanotte le promozioni odierne non saranno più disponibili.

Prosegue il Calendario dell'Avvento di GameStop , che propone ogni giorno interessanti promozioni su giochi, accessori e console. Oggi, mercoledì 6 dicembre 2023 , troviamo in sconto Assassin's Creed Mirage , The Crew Motorfest e altri giochi made in Ubisoft.

Offerte sui giochi Ubisoft

The Crew Motorfest

Come accennato in apertura, le offerte del Calendario dell'Avvento del GameStop di oggi sono a tema Ubisoft. La portata principale è rappresenta da Assassin's Creed Mirage in vendita a 34,98 euro su PS5, PS4 e Xbox, con uno sconto di 16 euro sul totale.

Gli amanti dei giochi di guida invece potrebbero essere interessati alla promozione su The Crew Motorfest, ora disponibile a 39,98 euro per PS5 e Xbox Series X|S e a 34,98 euro per PS4 e Xbox One, con una riduzione importante di prezzo.

Meno recenti ma comunque molto interessanti considerando il prezzo proposto, troviamo anche Far Cry 6 per PS5 e PS4 a 17,98 euro e Immortals Fenyx Rising a 9,99 euro per tutte le piattaforme.

