Final Fantasy 7 Rebirth: il cosplay di Tifa di soryu_geggy_cosplay è eccezionale

Senza ombra di dubbio Tifa è uno dei personaggi del mondo videoludico più amati dai giocatori e dalle cosplayer. Non c'è da stupirsi, visto che parliamo dell'eroina di Final Fantasy 7, uno dei capisaldi dei giochi di ruolo di stampo giapponese, nonché uno dei titoli più apprezzati di sempre. In attesa di poter giocare a Final Fantasy 7 Rebirth, vi proponiamo il cosplay di Tifa realizzato dalla cosplayer italiana soryu_geggy_cosplay.

Amica d'infanzia di Cloud, il protagonista di Final Fantasy 7, Tifa è un personaggio centrale della storia e una combattente esperta di arti marziali che usa i guantoni come arma. È anche la barista che gestisce il Seventh Heaven, un locale che serve da base per il gruppo ribelle Avalanche, di cui fa parte insieme a Barrett e che mira a interrompere le azioni della megacorporazione Shinra, che rischia di rovinare in modo irrecuperabile il mondo.

Come possiamo vedere nello scatto qui sotto, il cosplay di Tifa realizzato da soryu_geggy_cosplay si ispira al suo costume classico visto nel remake di Final Fantasy 7, che è stato realizzato in maniera molto fedele, dalla parrucca alla canottiera bianca e la gonna nera caratteristici del personaggio, con una particolar attenzione ai dettagli.