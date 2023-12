Red Dead Redempion 3, l'attore di Arthur Morgan è certo che si farà

Red Dead Redemption 3? L'attore di Arthur Morgan, Roger Clark, è certo che si farà: a suo avviso Rockstar Games non abbandonerà una saga così importante, sebbene ovviamente non abbia idea di quando il gioco potrebbe arrivare.

"Sono certo che vedremo Red Dead Redemption 3, un giorno", ha detto Clark. "Certo, non ho assolutamente idea di quando potrebbe accadere, ma posso dire che Arthur non ci sarà: credo che ormai la sua storia sia stata raccontata."

Le parole dell'attore arrivano a poche ore dalla pubblicazione del trailer di GTA 6, ma Clark non pensa che il nuovo capitolo sostituirà l'attuale GTA Online: "Non c'è motivo per cui GTA Online dovrebbe rallentare, la grafica regge ancora bene ed è ambientato in una città completamente diversa."