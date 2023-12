OnePlus 12 è ufficiale: ecco tutti i dettagli, le caratteristiche tecniche e i prezzi

OnePlus 12 è stato presentato ufficialmente in occasione del decimo anniversario della compagnia tenutosi in Cina in anticipo rispetto alla consueta tempistica, considerato che il predecessore, OnePlus 11, fu annunciato all'inizio di gennaio. La nuova proposta assume un ruolo cruciale nella strategia aziendale guidata da Pete Lau, finalizzata all'incremento della quota di mercato sia a livello nazionale che internazionale. Attualmente, non sono ancora disponibili informazioni sulla data di lancio europea, tuttavia, vi è una concreta possibilità che il dispositivo possa giungere sul mercato già nel corso del prossimo mese.

Nonostante la mancanza di sorprese rispetto alle precedenti indiscrezioni e voci, il telefono ha suscitato molto interesse per coloro che cercano un prodotto di punta dalle specifiche al passo coi tempi.

Autentico top di gamma OnePlus 12 si posiziona come uno dei migliori dispositivi con Snapdragon 8 Gen 3 attualmente disponibili sul mercato OnePlus 12 presenta un display AMOLED da 6,82 pollici con risoluzione 2K.

Particolarmente interessante è la luminosità massima del display, che raggiunge i 4.500 nit, caratterizzandosi come uno dei pannelli più luminosi sul mercato. Internamente, OnePlus 12 è alimentato dalla piattaforma Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 e offre opzioni di memoria fino a 24 GB di RAM LPDDR5X e 1 TB di memoria interna UFS 4.0. La combinazione di immagini di alta qualità e prestazioni elevate, supportata dal sistema di raffreddamento VC per supportare il SoC durante gli sforzi e le sessioni di gaming, è affiancata da un comparto fotografico sviluppato in collaborazione con Hasselblad. La batteria da 5.400 mAh promette prestazioni affidabili e supporta la ricarica cablata a 100 W, la ricarica wireless a 50 W e la ricarica inversa a 10 W.

OnePlus ha provveduto a equipaggiare il nuovo smartphone con ColorOS 14.0, basato su Android 14.0. Per sfatare le voci che mettevano in dubbio la corretta resistenza all'acqua, l'azienda ha introdotto la tecnologia "Rain Water Touch".

Questa innovazione mira a facilitare l'utilizzo del telefono anche con le mani bagnate, consentendo al dispositivo di rilevare con precisione i tocchi dell'utente anche in presenza di pioggia o quando lo schermo è umido. Scheda tecnica OnePlus 12 Dimensioni : 164,3x75,8x9,15 mm

164,3x75,8x9,15 mm Peso: 220 grammi

220 grammi Display: AMOLED 6,82" LTPO Risoluzione 3168 × 1440 Refresh rate: 1-120 Hz Luminosità di picco 4.500 nit Aspect Ratio 19:8:9

SoC: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3

Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 RAM: 12/16/24 GB di RAM LPPPDR5X

12/16/24 GB di RAM LPPPDR5X Storage: 256 GB / 512 GB / 1 TB UFS 4.0

256 GB / 512 GB / 1 TB UFS 4.0 Fotocamere: Principale 50 MP Sony LYT-808, 1/1,4", f/1,6, 23mm eq., AF, OIS Ultra-grandangolare 48 MP, 1/2", f/2,2, FOV 114°, 14mm eq., AF, macro 3,5cm Teleobiettivo 64 MP, 1/2", f/2,6, 70mm eq., AF, OIS, zoom ottico 3x

Fotocamera anteriore: 32MP , f/2,4, 21mm eq.

Connettività: 5G dual SIM, WiFi 7, Bluetooth 5.4, NFC, IR, GPS

5G dual SIM, WiFi 7, Bluetooth 5.4, NFC, IR, GPS Batteria: 5.400 mAh, ricarica cablata 100 W, wireless 50 W, inversa 10 W