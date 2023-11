OnePlus svelerà la Serie 12 in occasione del decimo anniversario del brand

Come già anticipato, in concomitanza con l'anniversario si terrà la presentazione del nuovo telefono, OnePlus 12, destinato a essere la principale attrazione .

Il 4 dicembre, OnePlus terrà un evento in Cina per commemorare il suo decimo anniversario : sarà presente Pete Lau, uno dei fondatori, ma Carl Pei, l'altro ideatore del brand, ora alla guida di Nothing, non parteciperà.

Il CEO di OnePlus in Cina, Li Jie Louis, ha annunciato l'evento su Weibo etichettando OnePlus 12 "flagship of the decade". L'account ufficiale ha confermato l'evento, con un'immagine allegata che mostra Pete Lau al centro di un orologio, con le lancette sul 10, suggerendo la possibile presentazione del Watch 2 .

Appuntamento a gennaio

La filosofia dell'azienda rimane "Never Settle"

Le informazioni provengono anche da Max Jambor, un insider attivo sul tema OnePlus.

Egli ha comunicato che la prossima linea non comprenderà unicamente un dispositivo, bensì una serie a due caratterizzata da una variante standard e una versione "Pro".

L'introduzione globale della serie OnePlus 12 è programmata entro il mese di gennaio, aspetto che implicitamente corrobora l'evento cinese in programma per il 4 dicembre.

Di conseguenza, è da sottolineare che il lancio della serie OnePlus 12 in Europa e in altri mercati occidentali è atteso all'inizio del 2024.

Non è esclusa la possibilità che OnePlus possa introdurre un modello OnePlus 12R, in successione al precedente OnePlus 11R, ma al momento non sono stati confermati ulteriori modelli oltre alla variante base.