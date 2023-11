MediEvil: Jason Wilson costretto a vendere il suo BAFTA per non finire sotto a un ponte

Jason Wilson è uno degli autori della serie MediEvil , ma da qualche anno a questa parte non se la passa per niente bene, tanto da aver annunciato di aver messo in vendita il suo BAFTA per il gioco dell'anno, così da non dover finire a vivere sotto a un ponte.

Una situazione difficile

Il BAFTA di Wilson

Wilson ha dato l'annuncio su X, dove ha spiegato di aver preso la decisione dopo essere finito in ospedale "a causa degli alti livelli di stress, ansia e preoccupazioni finanziarie, dovuti all'impossibilità anche solo di arrivare a fare un colloquio per un lavoro di art/design per videogiochi."

Quindi ha deciso di vendere il suo BAFTA ricevuto per MediEvil 2 nel 2000, dovre il gioco di Sony prevalse su TimeSplitters e Ready 2 Rumble Boxing: Part 2.

Il prezzo di partenza del BAFTA, che viene venduto insieme a una statuetta di "Sir Dan Hand" e a un FunkoPop di MediEvil era di 6.000 sterline. Ne parliamo al passato perché pare che sia già stato venduto.

A essere tristi sono però le motivazioni addotte per la vendita da Wilson: "Non ho idea di quanto valga un oggetto così personale, ma se mi aiuterà a tenere ancora un po' un tetto sulla testa, sarà valsa la pena di venderlo."

Non è la prima volta che Wilson ricorre alla vendita di oggetti privati legati a MediEvil per motivi di sopravvivenza. A inizio anno aveva venduto la sua intera collezione di disegni e progetti legati alla serie, sperando nel frattempo di riuscire a trovare un lavoro nell'industria dei videogiochi. A quanto pare non è andata bene: "So di avere mlto da offrire e da dare, ma ho trovato solo porte chiuse e sono molto preoccupato."

Wilson è un veterano del mondo dei videogiochi. La sua carrierà iniziò negli anni '80 con alcune conversioni per Amiga: Pac-Mania, Ninja Gaiden e Space Harrier 2, tutte molto riuscite. Nel 1996 si unì a SCEE (Sony Computer Entertainment Europe) dove ricoprì diversi ruoli. Il suo lavoro più famoso rimane MediEvil. Nel 2012 ha lasciato Sony dedicarsi a scrivere libri e fumetti. Evidentemente non deve essergli andata bene.