Italian Esports Awards 2023, annunciati i vincitori alla Milan Games Week & Cartoomics

Le premiazioni

Thalita Malagò, direttore generale di IIDEA

Francesco Pio "obrun2002" Tagliafierro è stato premiato come Best Italian Player dell'anno, mentre Macko Esports ha difeso il titolo di Best Italian Competitive Team conquistato nella scorsa edizione.

La giuria ha poi premiato DSYRE come Best Italian Organization, per la miglior organizzazione esports a livello italiano, e selezionato Filippo "Etrurian" Burresi come Best Italian Caster. VCI - Rinascimento, il torneo ufficiale italiano di VALORANT organizzato da PG Esports in collaborazione con Riot Games, ha conquistato l'award per il Best Italian Event (fisico o digitale).

Il riconoscimento Best Italian Commercial Activation in ambito esports è stato assegnato alla sinergia DSYRE x Juventus F.C., mentre Nello "Hollywood285" Nigro è stato scelto come Best Italian Content Creator. Infine una menzione speciale a VALORANT, che ha conquistato la statuetta di Esports Game of the Year, premio per il miglior titolo esports a livello internazionale.