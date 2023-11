CD Projekt Red non parla più italiano: tagliate le comunicazioni social con il nostro paese

CD Projekt Red ha annunciato sui suoi canali social che chiuderà tutte le comunicazioni in italiano. Il provvedimento decorre da oggi, quindi non aspettiamoci più comunicazioni nella nostra lingua in merito ai giochi della compagnia polacca.

L'annuncio è stato dato da tutti gli account attivi di CD Projekt Red, in particolare quello di The Witcher, quello di Cyberpunk 2077 e quello di GWENT: The Witcher Card Game.

Nel testo possiamo leggere: "A partire da domani, tutte le comunicazioni in italiano sui canali social dei nostri franchise verranno interrotte fino a data da destinarsi." Purtroppo non viene spiegato il motivo di questa scelta, ma i giocatori italiani vengono invitati a seguire le pagine globali della compagnia su Facebook, Twitter, Instagram, TikTok e Tumblr per rimanere aggiornati sulle novità in arrivo.

Chi avesse problemi tecnici, invece, può "inviare un ticket al supporto al seguente link: https://support.cdprojektred.com/it"