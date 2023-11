The Legend of Zelda: Ocarina of Time X Studio Ghibli, il video completo del film

RwanLink ha pubblicato il video completo del suo fan-film in Unreal Engine 5 dedicato all'affascinante crossover The Legend of Zelda: Ocarina of Time X Studio Ghibli , in cui appunto il classico Nintendo viene reimmaginato nello stile di Hayao Miyazaki.

Una strada percorribile?

Non c'è dubbio che l'esperimento messo a punto da RwanLink sia terribilmente affascinante e mostri un possibile percorso stilistico per la serie The Legend of Zelda, che tuttavia immaginiamo rimarrà fedele alle proprie soluzioni.

Parliamo del resto di un franchise che nel corso degli anni ha cambiato anche in maniera sostanziale i suoi riferimenti estetici, vedi il cel shading e le proporzioni chibi di The Wind Waker contrapposte all'impostazione anime di Breath of the Wild e Tears of the Kingdom.