The Legend of Zelda Ocarina of Time x Studio Ghibli: teaser trailer del progetto in Unreal Engine 5

Il canale YouTube RwanLink ha condiviso un teaser trailer per un nuovo progetto fan-made: un mix tra The Legend of Zelda Ocarina of Time e lo stile dello Studio Ghibli. Questo video ci mostra Castle Town ed è stato realizzato in Unreal Engine 5.

Il video segnala che la versione completa del video di The Legend of Zelda Ocarina of Time x Studio Ghibli sarà disponibile dal 21 novembre 2023.

RwanLink ha lasciato la seguente nota nei commenti del video: "Nei miei video precedenti, ho mostrato varie altre località e ho intenzione di fare lo stesso per Castle Town. Questo video è stato realizzato con immenso amore, passione e duro lavoro. Non vedo l'ora di condividere il video finale con voi il 21 novembre per celebrare il 25° anniversario di The Legend of Zelda: Ocarina of Time! Voglio esprimere la mia più sincera gratitudine a ognuno di voi per il vostro incredibile supporto!"