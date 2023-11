Call of Duty Modern Warfare 3 non avrà il Platino su PS5, è considerato un DLC di Modern Warfare 2

Secondo una segnalazione di The Snitch, Call of Duty Modern Warfare 3 non avrà il trofeo di Platino su PS5. Viene infatti considerato come un DLC di Modern Warfare II, ovvero il capitolo del 2022. La curiosità, però, è che in versione PS4 è calcolato come un gioco diverso e avrà quindi il Platino.

Precisiamo che si potrebbe trattare di un errore di qualche tipo ed è possibile che la lista trofei della versione PS5 di Call of Duty Modern Warfare 3 venga cambiata a breve. Per ora possiamo solo attendere novità.

Ovviamente i trofei non sono un elemento importante e il gioco sarà lo stesso indipendentemente dalla presenza o meno del Platino, ma per alcuni giocatori è piacevole andare a caccia di trofei e ottenere il Platino come simbolo del proprio impegno e del tempo investito. Inoltre, è curioso che vi sia questa differenza tra la versione PS5 e la versione PS4.