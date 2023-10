Call of Duty: Modern Warfare 3, annunciati i requisiti PC completi

Tramite le pagine del sito ufficiale della serie, Activision ha svelato i requisiti di sistema completi della versione PC di Call of Duty: Modern Warfare 3, da quelli minimi indispensabili per giocare quantomeno in multiplayer a quelli riservati ai giocatori più esigenti che puntano a giocare in 4K o con un framerate a tripla cifra. Senza indugi, vediamoli di seguito:

Minimi - Solo multiplayer

Sistema operativo : Windows 10 64 Bit

: Windows 10 64 Bit CPU : Intel Core i3-6100 o AMD Ryzen 3 1200

: Intel Core i3-6100 o AMD Ryzen 3 1200 RAM : 8 GB

: 8 GB Hi-Rez Assets : fino a 32 GB

: fino a 32 GB GPU : 2 GB di memoria video (NVIDIA GeForce GTX 960 / GTX 1650 o AMD Radeon RX 470)

: 2 GB di memoria video (NVIDIA GeForce GTX 960 / GTX 1650 o AMD Radeon RX 470) SSD: 79 GB di spazio libero (78 GB se sono già installati COD HQ e Warzone)

Minimi

Sistema operativo : Windows 10 64 Bit

: Windows 10 64 Bit CPU : Intel Core i5-6600 o AMD Ryzen 5 1400

: Intel Core i5-6600 o AMD Ryzen 5 1400 RAM : 8 GB

: 8 GB Hi-Rez Assets Cache : fino a 32 GB

: fino a 32 GB Scheda video : NVIDIA GeForce GTX 960 / GTX 1650 o AMD Radeon RX 470

: NVIDIA GeForce GTX 960 / GTX 1650 o AMD Radeon RX 470 Memoria video : 2 GB

: 2 GB Spazio di archiviazione: SSD con 149GB liberi (78GB se COD HQ e Warzone sono già installati)

Raccomandati - 60 fps tutte le impostazioni grafiche su alto

Sistema Operativo : Windows 10 64 Bit o Windows 11 64 Bit

: Windows 10 64 Bit o Windows 11 64 Bit CPU : Intel Core i7-6700K o AMD Ryzen 5 1600X

: Intel Core i7-6700K o AMD Ryzen 5 1600X RAM : 16 GB

: 16 GB Hi-Rez Assets Cache : fino a 32 GB

: fino a 32 GB Scheda video : NVIDIA GeForce GTX 1080Ti / RTX 3060 o AMD Radeon RX 6600XT

: NVIDIA GeForce GTX 1080Ti / RTX 3060 o AMD Radeon RX 6600XT Memoria video : 8 GB

: 8 GB Spazio di archiviazione: SSD con 149GB liberi (78GB se COD HQ e Warzone sono già installati)

Requisiti per Ultra 4K / framerate elevato