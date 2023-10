Twitch rimuoverà la sua applicazione da Nintendo Switch a gennaio 2024

Presto Nintendo Switch non avrà più l'applicazione ufficiale di Twitch, come annunciato dalla compagnia stessa per email ai suoi utenti registrati. Più precisamente, l'applicazione sarà rimossa il 31 gennaio 2024. Purtroppo non sono state date motivazioni sul perché della rimozione, che arriva però dopo una lunga serie di malfunzionamenti e lamentele da parte degli utenti.

In particolare veniva lamentata la scomodità dell'applicazione, che richiedeva di appoggiarsi a uno smartphone per comunicare nella chat. Comunque sia, pare che in molti non sapessero nemmeno dell'esistenza di un'applicazione di Twitch per Nintendo Switch.