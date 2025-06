The Blood of Dawnwalker si mostra in un lungo video con 21 minuti di gameplay

Quella mostrata è una parte di una quest posta all'incirca a metà gioco, dunque con un sistema di combattimento in fase già piuttosto avanzata, in modo da poter mostrare le varie potenzialità del gameplay in maniera più completa.

Il video è tratto da una versione pre-beta, dunque gli sviluppatori chiariscono che non si tratta della qualità definitiva del gioco, ma consente comunque di poter dare un'occhiata più ravvicinata a questo titolo descritto come "RPG story-driven e dark fantasy, ambientato nell'Europa medievale .

Il publisher Bandai Namco e il team Rebel Wolves ha pubblicato un lungo video di The Blood of Dawnwalker con ben 21 minuti di gameplay inedito che consente, finalmente, di vedere più precisamente qualcosa di questo interessante action RPG da parte degli autori di The Witcher 3.

Un gioco molto promettente, che ricorda qualcosa

L'azione inizia presso Svartrau, la città più ampia tra quelle presenti nel gioco e la capitale di Vale Sangora, il paese dove si svolge la storia di The Blood of Dawnwalker, consentendo così di vedere anche una parte piuttosto popolata e urbanizzata delle ambientazioni che caratterizzano il gioco.

The Blood of Dawnwalker racconta la storia di Coen, un uomo trasformato in un Dawnwalker, costretto a passare l'esistenza su una sottile linea che separa il mondo del giorno e il reame della notte, cercando di combattere per mantenere la propria umanità oppure decidere di abbracciare definitivamente i poteri maledetti che lo caratterizzano e che sembrano essere l'unico strumento a disposizione per poter salvare la propria famiglia.

Questa scelta fondamentale rispecchia un po' tutta la struttura del gioco, visto che gli sviluppatori presentano The Blood of Dawnwalker come un RPG fortemente incentrato sulla libertà di scelta, con la quale è possibile scegliere quale quest portare avanti e come portarla avanti, arrivando a conseguenze anche molto diverse tra loro.

Il collegamento con The Witcher 3, produzione precedente degli autori, appare abbastanza evidente, sia nell'ambientazione che nello stile di gioco, anche per quanto riguarda il sistema di combattimento che fonde attacchi con armi bianche e abilità speciali che derivano dalla particolare condizione ibrida di Coen tra umano e essere della notte.

Le caratteristiche visibili in questi 21 minuti di gioco sono veramente tante, dunque vi consigliamo di dare un'occhiata al video riportato qui sopra, che arriva dopo il primo trailer ufficiale andato in scena solo qualche settimana fa. In questo possiamo anche vedere che The Blood of Dawnwalker ha due sistemi di combattimento, per il giorno e la notte.