Il trailer della storia di Borderlands 4 spiega gli eventi alla base del nuovo capitolo

2K e Gearbox hanno pubblicato in queste ore un nuovo video per Borderlands 4 : si tratta di un trailer della storia , che illustra gli eventi alla base di questo nuovo capitolo, caratterizzato dalla comparsa di altri variopinti personaggi e strane ambientazioni da esplorare.

Un nuovo nemico da sconfiggere

La storia di Borderlands 4 parte subito con un inizio traumatico: subito dopo l'atterraggio di fortuna, i Cacciatori della Volta vengono arrestati e forzati a subire l'innesto del dispositivo, che li intrappola su Kairos.

"Quando Elpis è arrivata nell'orbita di Kairos e ha scatenato una distruzione cataclismatica, il Cronometrista ha bloccato la città e ha inviato i suoi Comandanti a occuparsi in prima persona delle conseguenze. Ora il Cronometrista veglia su Kairos dalla sicurezza della sua torre, mentre i suoi Comandanti mantengono il suo Ordine", si legge nella descrizione ufficiale.

Partendo da una situazione di forte svantaggio, dovremo dunque esplorare Kairos e scatenare una rivoluzione contro il Cronometrista, sfruttando il malcontento diffuso tra la gente del pianeta. Qui entra in scena Claptrap, autoproclamatosi mente della Resistenza Cremisi e intenzionato a fare dei Cacciatori della Volta le sue nuove reclute.

Borderlands 4 è uno sparatutto in stile looter shooter caratterizzato da un'enorme quantità di armi, equipaggiamenti e oggetti da raccogliere, nemici spaventosi e un'intensa azione cooperativa, nel quale possiamo esplorare il pericoloso pianeta nascosto Kairos nei panni di uno dei quattro nuovi cazzutissimi Vault Hunters.

Come da tradizione, anche in questo caso possiamo affrontare il gioco da soli o in multiplayer cooperativo per un massimo di quattro giocatori, prendendo parte a quest decisamente fuori dalle righe anche rispetto all'ambientazione fantascientifica standard.

Gearbox ha riferito che Borderlands 4 riceverà tantissimi DLC sia gratuiti che a pagamento dopo il lancio fissato per il 12 settembre su PC, PS5 e Xbox Series X|S, in arrivo anche su Nintendo Switch 2.