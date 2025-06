Mario Kart World, come sbloccare tutti i personaggi

Nel nuovo episodio della serie per Nintendo Switch 2 potrete gareggiare nei panni di 50 piloti diversi . Di questi, 32 sono disponibili fin da subito - tra cui gli immancabili Mario, Luigi, Peach, Bowser e molti altri. I restanti 18 vanno sbloccati tramite specifici requisiti . A loro volta, si suddividono in 7 personaggi principali (come Donkey Kong, Rosalinda e Daisy) e 11 secondari (tra cui Tartatalpa, Ectobaldo e Delfi).

Molti di essi sono disponibili fin da subito, come gli immancabili Mario, Luigi, Peach e Bowser, mentre altri si sbloccano soddisfacendo requisiti specifici. In questo articolo vi spiegheremo come sbloccare tutti i personaggi di Mario Kart World , offrendo anche qualche consiglio per rendere questa operazione il più semplice e meno tediosa possibile.

I personaggi principali sono decisamente i più semplici da ottenere. È sufficiente completare i sette Trofei della modalità Gran Premio. Scegliete il vostro pilota preferito e portate a termine le quattro gare di ciascuna coppa - non importa la cilindrata o il vostro piazzamento nelle gare - per sbloccare un nuovo personaggio in base al trofeo completato.

Come sbloccare i personaggi secondari

Come accennato in precedenza, in totale ci sono 11 personaggi secondari da sbloccare in Mario Kart World, vediamo l'elenco di seguito. Il procedimento per ottenerli è di gran lunga più complicato, noioso e casuale del precedente. Il requisito consiste nel subire l'effetto della magia di Kamek durante una gara: questo oggetto trasforma casualmente gli avversari in altri personaggi. Se vi trasformerete in uno dei piloti elencati qui sotto, sullo schermo compariranno il suo nome e la sua icona accompagnati da un punto esclamativo. Questo è il segnale che avete sbloccato il personaggio e una volta terminata la gara potrete selezionarlo per qualsiasi modalità di gioco.

Facile a dirsi, molto meno a farsi. Come avrete intuito, entra in gioco una buona dose di fortuna: non è possibile attivare manualmente l'effetto di Kamek, ma bisogna sperare di esserne colpiti da un avversario e di trasformarsi proprio nel personaggio desiderato. Inoltre, si tratta di un oggetto abbastanza raro, tanto che nel nostro caso è capitato non subirne gli effetti anche per 5-6 gare di fila.

La buona notizia è che è possibile "forzare" la fortuna. Per prima cosa, le trasformazioni di Kamek, pur casuali, sembrano essere influenzate dal circuito: gareggiando su alcune piste si hanno maggiori probabilità di trasformarsi in determinati personaggi. Per esempio, il Pesce Lisca appare più spesso nel Vulcano Tartosso, mentre Swooper è più comune nel Lago dei Soffioni.

L'oggetto di Kamek, simpatico espediente per rendere imprevedibili le gare, spina nel fianco per chi vuole sbloccare tutti i personaggi di Mario Kart World

Sono passati pochi giorni dal lancio, dunque non c'è una vera e propria lista completa e precisa delle piste con maggiori probabilità di sbloccare determinati personaggi. Di seguito ne abbiamo stilata una sulla base delle informazioni e le scoperte della community:

Catapapero - Spiaggia di Peach, Galeone di Wario

Plakkoopa - Trofea, Ghiand Prix

Rospicciolo - Cascate Smack, Pista Arcobaleno, Trofea

Kondorotto - Savana Gincana

Delfi - Spiaggia Koopa

Pesce Lisca - Vulcano Tartosso, Fattoria di Toad

Ectobaldo - Cinema Spettrale

Palmense - Spiaggia Koopa, Circuito Mario Bros.

Tartatalpa - Fortezza Volante

Spunzo - Monte Rotaia, Pista Arcobaleno, Cioccocanyon

Swooper - Lago dei Soffioni, Cinema Spettrale

Infine, segnaliamo un metodo efficace, ma anche molto tedioso e noioso, per sbloccare più velocemente i personaggi secondari. Dal menu principale, avviate la modalità "Più giocatori" per due utenti (anche senza una seconda persona: basta staccare i due Joy-Con dalla console e assegnarne uno a ciascun utente o usare un Joy-Con e un Pro Controller). Una volta fatto, selezionate la modalità "Corsa Sfida", scegliete due personaggi qualsiasi e impostate la corsa su Classe 100cc, Oggetti Devastanti e CPU disattivata. Ricordatevi di disattivare la corsa assistita e l'auto-accelerazione per entrambi i controller (premete X dopo aver scelto il personaggio nel menu di selezione).

Sfruttando la co-op locale a schermo condiviso è più semplice sbloccare i personaggi di Mario Kart World, ma non meno noioso

A questo punto, bisogna guidare con il personaggio A fino alla prima fila di casse oggetti "?". Poi, si passa al personaggio B e lo si fa avanzare di circa un centinaio di metri. Tornando al personaggio A, rompete un paio di box: se compare l'oggetto Kamek, attivatelo subito e incrociate le dita. In caso contrario, fate inversione di marcia con A e B e andate contromano: dopo pochi metri Lakitu ci rimetterà in pista, riattivando istantaneamente i box attivati in precedenza. Ripete finché non avrete fortuna. Se non compare mai l'oggetto di Kamek, significa che la distanza fra i due personaggi non è corretta. Se sono troppo vicini compariranno solo oggetti deboli come le banane o la moneta singola, mentre una distanza eccessiva farà spuntare oggetti molto potenti come la stella, il fungo dorato o Pallottolo Bill. In questo caso, conviene regolare la posizione del personaggio B e continuare a provare finché non si trova il giusto equilibrio.

Sì, è un sistema ripetitivo e noioso proprio come sembra, ma funziona. E, per quanto in certi casi richieda parecchi tentativi e decine di minuti di sospiri, resta comunque più efficace che affidarsi esclusivamente al caso se vi interessa sbloccare un personaggio specifico.