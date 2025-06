The Legend of Zelda: Breath of the Wild e Tears of the Kingdom, tutte le novità delle Nintendo Switch 2 Edition

Come si ottiene la Nintendo Switch 2 Edition di The Legend of Zelda: Breath of the Wild e The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom? I due giochi sono disponibili, sia digitalmente che in negozio, in una rinnovata edizione Switch 2 a 79,99 Euro l'uno (nessun aumento di prezzo per l'edizione fisica quindi, perché sono giochi del primo Switch). Nel pacchetto sono inclusi sia i giochi completi in versione originale, sia gli aggiornamenti sviluppati per Nintendo Switch 2, di cui parleremo tra poco.

In caso abbiate già i due giochi, per ottenere la Nintendo Switch 2 Edition potete comprare il Pacchetto Upgrade a "soli" 9,99 Euro per ciascun gioco e associare in maniera definitiva l'aggiornamento al vostro account. Con un abbonamento a Nintendo Switch Online + Pacchetto Aggiuntivo, invece, i due Upgrade saranno scaricabili gratis: naturalmente dureranno fintanto che la sottoscrizione rimarrà attiva.

Sostanzialmente sono tre opzioni per tre esigenze diverse. Chiudiamo il discorso economico con un ovvio consiglio: non aveste The Legend of Zelda, e foste sicuri di abbonarvi a Nintendo Switch Online + Pacchetto Aggiuntivo, vi converrebbe - nell'ottica di risparmiare - acquistare il/i titolo/i per Nintendo Switch, e scaricare gratuitamente gli Upgrade.

Il Bosco dei Korogu finalmente a 60fps!

Cos'è la Nintendo Switch 2 Edition di Breath of the Wild e Tears of the Kingdom a livello contenutistico? Andiamo a scoprirlo assieme.