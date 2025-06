Zelda: Breath of the Wild si mostra su Nintendo Switch 2 con 20 minuti di gameplay

The Legend of Zelda: Breath of the Wild è stato mostrato su Nintendo Switch 2 con 20 minuti di gameplay che mettono bene in chiaro le differenze fra la versione originale del gioco e quella per la nuova console ibrida, che introduce una serie di sostanziali miglioramenti tecnici.

L'avventura di Link gira infatti a 60 frame al secondo stabili e con una risoluzione decisamente più alta, che riesce a valorizzare in maniera inedita i personaggi e soprattutto gli scenari che caratterizzano la suggestiva ambientazione.

Com'era lecito attendersi, queste differenze trasformano letteralmente l'esperienza, donandole un impatto visivo notevole e colmando finalmente il gap fra l'eccezionalità del gameplay e le prestazioni tecniche che affliggevano Breath of the Wild su Nintendo Switch.

Insomma, la Nintendo Switch 2 Edition di The Legend of Zelda: Breath of the Wild rappresenta una straordinaria occasione per giocare o rigiocare questo gioiello, finalmente con una grafica all'altezza delle sue ambizioni.