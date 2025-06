Spotify: nell'analisi del codice dell'app spunta un possibile arrivo dell'audio lossless

Spotify potrebbe finalmente essere vicina all'introduzione di una novità molto attesa da parte dei suoi utenti e in particolar modo dei suoi abbonati. Dopo un recente studio ed una recente analisi del codice interno dell'applicazione di Spotify, sono emersi dei dettagli e delle indicazioni di un possibile arrivo dell'audio lossless. Per audio lossless si intende un audio ad alta fedeltà, cioè una forma d'audio che non comporta alcuna perdita di dati e rimane conforme alla qualità originale dell'audio. Si tratta di una funzione annunciata per la prima volta nel 2021 ma che non ha mai visto la luce ufficialmente. Potrebbe essere, però, questa la volta buona.

L'analisi del codice dell'app L'analisi del codice dell'app è stata effettuata da Chris Messina, noto sviluppatore e reverse engineer che, analizzando il codice dell'ultima versione desktop dell'applicazione di Spotify, ha segnalato la presenza di alcune righe di codice che facevano riferimento proprio al servizio lossless. Per esempio, sono state individuate alcune frasi come "Musica lossless, ora in Premium" e "La migliore qualità audio su Spotify, fino a 24-bit/44.1 kHz", che possono fare riferimento proprio alla suddetta introduzione dell'audio lossless. Logo Spotify Inoltre sono state riscontrate anche delle "Help card" che spiegherebbero cosa offre il nuovo livello di audio e come poterlo sfruttare al meglio. Alcune indicazioni suggeriscono l'ascolto in cuffia cablata o con dispositivi compatibili con Spotify Connect.