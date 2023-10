Avatar: Frontiers of Pandora, un video gameplay di 18 minuti per l'action adventure di Ubisoft

Il canale YouTube di GameSpot ha pubblicato un video gameplay di Avatar: Frontiers of Pandora della durata di circa 18 minuti, offrendo un sostanzioso antipasto dell'action adventure in prima persona di Ubisoft. In particolare il filmato mostra varie spezzoni di giocato differenti, dal combattimento aereo in sella a un Ikran, all'assalto di una base della RDA con fasi stealth e sparatorie. Possiamo vedere anche una missione opzionale in cui dovremo salvare il pilota di un velivolo abbattuto.