Avatar: Frontiers of Pandora, svelati i requisiti per PC

Si avvicina il lancio di Avatar: Frontiers of Pandora, il videogioco ufficiale sulla serie cinematografica da parte di Ubisoft, e arriva anche il momento dei requisiti ufficiali per la versione PC, nella fattispecie suddivisi in minimi, raccomandati, enthusiast e ultra, per accogliere varie fasce di giocatori.

Già dalla suddivisione appare chiaro come Ubisoft abbia puntato alla scalabilità per Avatar: Frontiers of Pandora, cosa che si rispecchia abbastanza anche nei requisiti pubblicati, che vediamo qui sotto nelle varie fasce previste dagli sviluppatori.