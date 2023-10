Tekken 8: un trailer presenta Devil Jin, Zafina, Lee Chaolan e Alisa

Tramite il canale YouTube di IGN, Bandai Namco ha pubblicato un nuovo trailer di Tekken 8 che svela la presenza nel roster dei lottatori disponibili al lancio anche di Zafina, Lee Chaolan, Alisa Bosconovitch e Devil Jin.

Si tratta di vecchie conoscenze per i fan di lunga data della serie, che dunque andranno a ingrossare le file del nuovo picchiaduro assieme ai loro stili di combattimento classici. Oltre ai lottatori menzionati, nel filmato possiamo vedere in azione anche Panda, che era stato svelato in separata sede a settembre.