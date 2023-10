PS5 Slim: spuntano i primi scatti del nuovo modello con tanto di confronto con quello originale

Sono state condivise in rete le prime foto dal vivo del nuovo modello "Slim" di PS5, grazie a un utente che è riuscito a mettere le mani sulla console in anticipo rispetto al debutto ufficiale negli USA.

Gli scatti sono stati postati su X | Twitter da @phantompainss che afferma di aver acquistato la console dando in permuta il modello originale. Come possiamo vedere, in particolare ha comprato il bundle che include Call of Duty: Modern Warfare 3, il che va a confermare la fuga di informazioni riguardo a un pacchetto che include console e gioco al prezzo di 499 dollari, in pratica con lo sparatutto di Activision Blizzard incluso a costo zero.

Alcuni degli scatti inoltre mettono a confronto la nuova PS5 Slim con il modello originale lanciato sul mercato 2020, mettendo così in evidenza le differenze in termini di dimensioni. Per la precisione, ricordiamo che la nuova versione della console vanta una riduzione delle dimensioni nell'ordine del 30% e sarà più leggera del 18 - 24% a seconda della presenza del lettore o meno.