Bungie: circa 100 dipendenti licenziati e Destiny 2 in forte calo, nuovi dettagli da Bloomberg

Dalle pagine di Bloomberg sono arrivati ulteriori dettagli riguardo ai tagli al personale adoperati da Bungie, uno degli studi che fanno parte dei PlayStation Studios di Sony. In particolare, nel report firmato da Jason Schreier leggiamo che i licenziamenti ammontano all'8% dello staff della compagnia, in pratica circa 100 dei 1.200 dipendenti complessivi.

In precedenza i tagli al personale per lo studio di Bellevue, che includono anche il celebre compositore Michael Salvatori, erano stati confermati dal CEO Pete Parsons, ma non era chiaro quanti dipendenti avessero perso il lavoro, per quanto è bene precisare che per quanto affidabili le fonti di Bloomberg vanno comunque prese con le pinze in mancanza di comunicazioni ufficiali.