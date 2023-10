Bungie ha licenziato anche il compositore Michael Salvatori, nella compagnia da decenni

Classe 1954, Salvatori ha esordito come compositore di colonne sonore videoludice nel 1997 con Myth: The Fallen Lords di Bungie, cui hanno fatto seguito Myth 2: Soulbringer, Oni , Halo: Combat Evolved e decine di altri titoli, ultimo dei quali proprio Destiny 2 . Di fatto dietro alle colonne sonore dei più grandi successi di Bungie c'è Salvatori.

Tra i licenziati in casa Bungie c'è anche un nome decisamente celebre per la comunità della compagnia di Marathon: Michael Salvatori , celebre compositore che ha firmato le colonne sonore di quasi tutti i suoi titoli.

Salvatori era così amato che la pur vocalissima comunity di Destiny non aveva mai avuto niente da dire sul suo lavoro, considerato sempre eccellente (insieme a quello dei suoi colleghi). Ora però pare che la cura PlayStation abbia fatto cadere anche la sua testa.

Sul sito ufficile di Salvatori sono infatti spariti tutti i riferimenti ai suoi lavori videoludici, sostituiti da un triste: "Vado a pescare :)", come a indicare che la sua carriera è arrivata a conclusione, almeno sul breve periodo. Del resto Salvatori ha 69 anni, quindi è facile immaginare che non abbia moltissima voglia di ricominciare da capo in questo momento e voglia godersi un po' di tempo libero.