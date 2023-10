Mistero Huawei: i telefoni hanno iniziato a flaggare come virus l'app di Google

Apparentemente, l'applicazione di Google in esecuzione su tali dispositivi viene erroneamente individuata come contenente un virus denominato TrojanSMS-PA .

Le iniziali segnalazioni hanno costituito soltanto il punto di partenza: l'allarmante messaggio si è espanso a macchia d'olio su numerosi altri modelli di Huawei e non solo.

In Italia e in Europa, una considerevole fetta di utenti utilizza ancora telefoni Huawei "pre-ban", ossia dispositivi che conservano l'accesso ai servizi di Google e al Play Store.

Le cause alla base di questo problema non sono ancora del tutto chiare ma è bene far notare che l'app di Google funziona correttamente su tutti gli altri dispositivi.

Parimenti, per motivi tutt'ora oscuri, la versione 14.43.28.28.arm64 dell'app di Google è stata erroneamente contrassegnata come potenzialmente dannosa dagli antivirus integrati nei telefoni Huawei, e di alcuni modelli vecchiotti di Honor e Vivo.

In passato, si sono verificate situazioni analoghe con Samsung Wallet e Samsung Messaggi, applicazioni innocue erroneamente contrassegnate come pericolose da Play Protect.

Va detto però che non stiamo affrontando un vero e proprio virus: si tratta infatti di un'errata identificazione .

Il Trojan SMS-PA è noto come un tipo di malware potenzialmente in grado di acquisire credenziali e registrare le pressioni dei tasti, trasmettendo tali informazioni a terze parti ,Il tutto senza il consenso dell'utente. Le app di sistema individuano queste applicazioni e consigliano agli utenti di eliminarle tempestivamente.

Falso positivo

L'app di Google viene considerata alla stregua di un virus su alcuni modelli di Huawei, Honor e Vivo

In questa circostanza, non sarebbe appropriato attribuire la responsabilità a Huawei: il sistema Optimizer, impiegato dal telefono per la scansione di malware e virus si basa sulle definizioni fornite da Avast.

Il rilevamento di una parte del codice dell'app di Google come sospetta ha generato un falso positivo, evento che, sebbene non frequente, potrebbe verificarsi nuovamente in futuro.

Curiosamente, i problemi simili manifestati su dispositivi Vivo, suggeriscono che la causa potenziale possa risiedere appunto nelle informazioni fornite da Avast.

Tuttavia, è fondamentale rassicurare che non sussiste alcun motivo di preoccupazione, né tantomeno che Huawei abbia mai intenzionalmente designato l'app di Google come applicazione infetta.

Gli utenti hanno segnalato che in ogni caso è possibile risolvere il problema disattivando l'app Optimizer e assicurandosi che l'app di Google non venga sottoposta a scansione.