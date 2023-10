Resident Evil 9 potrebbe non essere il seguito di RE: Village, per un leak

Non c'è ancora alcuna informazione ufficiale su Resident Evil 9, ma stando a quanto riferito da Dusk Golem, considerato ormai un leaker piuttosto affidabile per quanto riguarda le questioni di Capcom e della serie in particolare, il nuovo capitolo potrebbe non essere un seguito diretto di Resident Evil Village, e potrebbe rappresentare una sorta di nuovo inizio.

Questo, almeno, è quanto è stato riferito da Dusk Golem all'interno del server Discord di The Snitch, tanto per far capire i vari livelli di interpretazione che possiamo applicare alle informazioni in questione, che sono lontane da una qualsiasi ufficialità.

Tuttavia, bisogna dire che il leaker in questione ha un ottimo curriculum per quanto riguarda le anticipazioni, soprattutto per quanto riguarda i giochi Capcom, avendo peraltro riferito con una certa precisione varie informazioni riguardanti Resident Evil Village prima ancora della sua presentazione.