Gears of War ha bisogno di un reboot sullo stile di God of War, per CliffyB, il padre della serie

CliffyB , al secolo Cliff Bleszinski, pensa che la serie Gears of War , di cui può vantare la paternità, abbia bisogno di un reboot sullo stile di quello avuto dalla serie God of War . Ha anche suggerito che Xbox dovrebbe chiamarlo.

Mad World

La notizia, che è anche un ottimo modo per rivedere lo storico trailer "Mad World", nasce da un'intervista concessa da Bleszinski alla testata online Comic Book riguardo all'uscita del suo nuovo fumetto, Scrapper, dove si è parlato anche del passato del grande game designer e di come vede il futuro della serie Gears of War.

CliffyB: "Come ho sempre detto, Phil Spencer ha il mio numero. Sarei felice di fare da consulente. Gears sarà sempre un pezzo del mio cuore."

Bleszinski ha poi spiegato che, pur non disdegnando i soldi, ciò che più gli interessa sapere e gli fa piacere è che le sue opere abbiano avuto un impatto sulle persone. Per questo guarda i video in cui vengono giocati i Gears of War ed è felice quando vede che alcuni giocatori devono posare il controller dopo eventi di gioco particolamente forti. Gli fa piacere anche che alcuni si facciano dei tatuaggi a tema: "Il fatto che le persone si tatuino sui loro corpi qualcosa che hai creato è la cosa più lusinghiera."

Quando l'intervistatore gli ha detto che Gears of War 3 è stato il primo videogioco a farlo piangere, CliffyB gli ha detto che questo significa moltissimo per lui. Infine, ha criticato l'attuale tendenza del mercato a puntare tutto sui giochi come servizi, che proprio non gli piace e che lo ha fatto allontare dal medium.