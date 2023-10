Little Goody Two Shoes disponibile da oggi, con le sue storie d'amore e i suoi incubi

L'editore Square Enix Collective ha annunciato il lancio di Little Goody Two Shoes a 19,99 € su Steam, Xbox Series X|S, Nintendo Switch e PlayStation 5. Si tratta di un'avventura horror in pixel art sviluppata da AstralShift, un team portoghese di grandissimo talento "specializzato nella creazione di titoli mozzafiato dalla storia coinvolgente e dalla colonna sonora evocativa."

Il trailer

Ambientato nel villaggio di Kieferberg, Little Goody Two Shoes ci farà gestire vari aspetti della vita della protagonista Elise, che dovrà destreggiarsi tra la sua vita quotidiana e un mondo da incubo. Il comunicato stampa ufficiale ci spiega che: "Durante il giorno, i giocatori devono rafforzare i legami di Elise con i suoi vicini e lavorare per sbarcare il lunario giocando a dei divertentissimi minigiochi." Però, quando cala la notte e le tenebre abbracciano il mondo, si dovrà "mantenere Elise sazia e sana, sia fisicamente che mentalmente, nel corso di vari scontri con dei temibili nemici mentre si addentra sempre di più nel bosco." In totale il gioco prevede dieci finali differenti, per la gioia di chi ama i titoli in cui le scelte fatte durante l'avventura trovano uno sbocco narrativo unico.

Se volete avere più informazioni, leggete la nostra recensione di Little Goody Two Shoes.