Silent Hill: Ascension arriva stanotte, nuovo trailer e come seguire l'evento

Proprio in tempo per Halloween, Silent Hill: Ascension arriverà nelle prossime ore e Genvid ha pubblicato un nuovo trailer che spiega come partecipare a questo particolare evento in streaming che prevede il coinvolgimento del pubblico.

Come è stato svelato in precedenza, Silent Hill: Ascension è una nuova serie video in streaming basata sul franchise di Konami, che si distingue per il fatto di prevedere la partecipazione del pubblico, il quale potrà prendere delle decisioni che influenzano lo sviluppo della trama.

La prima puntata di Silent Hill: Ascension verrà trasmessa questa notte, ovvero alle 2:00 del mattino dell'1 novembre 2023 per quanto riguarda l'orario italiano.

Potrà essere visto via browser internet su PC a questo indirizzo oppure attraverso applicazioni specifiche per iOS e App Store.