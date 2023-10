Silent Hill: Ascension, trailer premiere da un'anteprima della serie interattiva

Il trailer

Leggiamo la sinossi di Silent Hill: Ascension: la famiglia Hernandez sprofonda nel caos quando la cittadina della zona industriale della Pennsylvania in cui vivono, già devastata da eventi nefasti, diventa teatro di un'altra morte.

Nel mentre, la famiglia Johansen, che vive in un piccolo e morente villaggio di pescatori in Norvegia, viene sconvolta dalla morte in circostanze sospette dei Ingrid, la matriarca. Per sopravvivere dovranno combattere con i loro impulsi più oscuri e le macchinazioni di una setta, scoprendo al contempo gli orrori che lega i fatti di sangue che stanno accadendo.

Se siete interessati a Silent Hill: Ascension, partite dalla pagina ufficiale della serie.