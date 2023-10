Xbox Game Pass: annunciati i titoli PC e console della seconda metà di ottobre 2023

Microsoft ha annunciato i giochi che saranno aggiunti all'abbonamento Xbox Game Pass nella seconda metà di ottobre 2023 per tutti gli abbonati console, cloud e PC. Ci sono decisamente molte novità, compresi alcuni giochi attesissimi come Like a Dragon: Ishin!, Cities: Skylines II e la sorpresa Dead Space, che renderà migliore Halloween per tutti gli abbonati al servizio.

Comunque sia, bando alle ciance e vediamo tutti i giochi che saranno aggiunti oggi e nei prossimi giorni: