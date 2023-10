Robocop: Rogue City: video fa una panoramica sul gioco

Teyon ha pubblicato un nuovo trailer di Robocop: Rogue City che fa una panoramica del gioco , presentando lo scenario e mostrando alcuni dei sistemi di gioco, compreso quello di indagini. Naturalmente si spara parecchio, trattandosi essenzialmente di uno sparatutto in prima persona.

Il video

Naturalmente il filmato è un concentrato di Robocop, di cui il gioco sembra essere riuscito a cogliere l'essenza molto più che il recente film. Per avere altre informazioni, leggete il nostro provato di Robocop: Rogue City.

In Robocop: Rogue City il giocatore indosserà i panni metallici del poliziotto robot che passa il tempo a fare giustizia per le strade di Detroit. A sua disposizione la sua iconica pistola e altre venti armi circa, con cui potrà annientare criminali e non solo.

La trama del gioco è completamente originale, ma in linea con quella dei film. "Esplora ambientazioni iconiche e incontra volti familiari del mondo di RoboCop. Peter Weller, l'attore originale, si è prestato come doppiatore del cyber-poliziotto."

Robocop: Rogue City è in sviluppo per PC, Xbox Series X/S e PS5. Sarà disponibile a partire dal 2 novembre 2023.