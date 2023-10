Xbox Game Studios: animazione mostra la crescita del numero degli studi dal 2017 a oggi

Nel 2017 c'erano essenzialmente sei Xbox Game Studios; Rare, Turn 10, 343 Industries, The Coalition, Mojang e Xbox Game Studios Publishing. Considerate che all'epoca nemmeno Playground Games era ancora stata acquisita, pur lavorando già esclusivamente per Xbox (lo sarà nel 2018).

Lievitazione

Nel giro di circa sei anni però, Microsoft ha compiuto una moltitudine di acquisizioni, che hanno aumentato moltissimo il numero di studi di sviluppo sotto il suo controllo diretto. L'animazione contempla quindi XGS gestiti direttamente dalla casa di Redmond, otto sotto il marchio Bethesda, dieci sotto il marchio Activision, nove sotto il marchio Blizzard e più di undici che si stanno occupando di giochi mobile, King compreso. Va detto che molti degli studi di Activision e Blizzard lavorano contemporaneamente a una manciata di progetti, soprattutto legati alla serie Call of Duty. Diciamo che è un po' da ingenui credere che Microsoft smantelli una macchina che funziona così bene e che lavora a serie di enorme successo, come quella Call of Duty, per fargli fare altro. Quindi il numero degli studi non corrisponde a un eguale numero di giochi che saranno prodotti in futuro.