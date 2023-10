Xbox Store: sconti 'Shocktober' per Halloween su tantissimi giochi

Microsoft ha lanciato una nuova mandata di sconti assortiti su Xbox Store, coinvolgendo una grande quantità di giochi per Xbox Series X|S e Xbox One all'interno dei saldi "Shocktober" a tema Halloween ma non solo, comprendendo una grande varietà di generi.

I giochi horror sono comunque tra i protagonisti principali dell'iniziativa, che parte oggi e va avanti fino al 23 ottobre 2023 in linea di massima, sebbene alcune tipologie di sconto possano avere tempistiche diverse.

Oltre ai saldi Shocktober, è partita anche una mandata di sconti da parte di Bandai Namco, oltre ad altre iniziative come "Xbox Sales & Special", dunque c'è dentro davvero un po' di tutto.