Anche lo stesso CEO di Xiaomi, Lei Jun, si è lasciato andare a commenti entusiastici sui dettagli di questa evoluzione, che non ha esitato a definire un "momento storico" per l'azienda. HyperOS non sarà "solo" un nuovo software per smartphone, ma è stato progettato per fungere da collante tra una vasta gamma di prodotti , comprendendo dispositivi di domotica, tecnologia automobilistica e molto altro. Questo sottolinea l'impegno di lunga data dell'azienda nell'ambito dell'Internet of Things (IoT) nella visione di Xiaomi di connettere tutti gli aspetti della vita moderna.

In una mossa che ha sorpreso molti, Xiaomi ha appena annunciato il suo sistema operativo di nuova generazione: HyperOS . Ciò delineerà un significativo distacco dal celebre sistema operativo MIUI, che ha accompagnato i prodotti della compagnia per ben 13 anni. Questo sviluppo è destinato a rivoluzionare il panorama software dell'azienda cinese mirando a estendere la sua portata ben oltre i soli smartphone.

Xiaomi dispiega la Vela

Il logo di Xiaomi

HyperOS è stato sviluppato come una fusione tra Android e Vela, un sistema proprietario di Xiaomi. Presenta un'architettura di base rinnovata che servirà come fondamento per creare un'esperienza utente unificata attraverso l'intero catalogo di prodotti e servizi del marchio.

Lo sviluppo del sistema risale al 2017 e dimostra l'impegno del brand cinese ad attaccare altri mercati oltre a quello dei dispositivi smartphone, in un largo abbraccio che faccia da supporto a un intero ecosistema di prodotti a marchio Xiaomi; si va quindi dai dispositivi mobili fino a quelli per la casa intelligente e ai veicoli. L'obiettivo è offrire ai consumatori un'esperienza unificata e integrata, permettendo loro di monitorare e controllare tutti i loro dispositivi Xiaomi da una singola piattaforma, unificata con HyperOS.

La combinazione tra la maturità di Android e il sistema interno di Xiaomi, Vela, ha portato a una significativa riscrittura dell'architettura di base del sistema operativo, aprendo la strada a un futuro in cui miriadi di dispositivi e connessioni possano coesistere in armonia, in direzione del sempre più agognato Internet of Things.