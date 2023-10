Amiibo di Sora per Nintendo Switch: prenotazione Amazon disponibile per l'oggetto da collezione

Tramite Amazon Italia è disponibile il preordine per l'Amiibo di Sora (versione Super Smash Bros.) per console Nintendo Switch. Il prezzo è 19.99€. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Si tratta di una prenotazione a prezzo minimo garantito, ovvero in caso di sconto questo si applicherà al vostro ordine in modo automatico e voi pagherete il prezzo più basso apparso sulla pagina prodotto tra il momento della prenotazione e il momento della spedizione. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon.

La data di uscita fissata da Amazon è 31 dicembre 2024: si tratta però di una data segnaposto, in quanto per il momento sappiamo solo che questo Amiibo arriverà il prossimo anno. Non abbiamo conferme di giorno e mese. In ogni caso, suggeriamo di assicurarvi una copia il prima possibile se vi interessa, perché spesso gli Amiibo sono limitati in numero di unità e potrebbe essere complesso recuperarne uno in futuro.

L'Amiibo di Sora lo propone nella sua versione Super Smash Bros., che a propria volta si basa sull'aspetto dell'eroe del Keyblade nel primo capitolo della saga.