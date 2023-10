Epic Games Store: tutte le novità in arrivo nei prossimi anni

Nel corso dell'Unreal Fest 2023, Epic Games ha svelato le novità in arrivo nei prossimi anni, 2024 e 2025 , per il suo negozio digitale, Epic Games Store , elencate in ordine di priorità. Si tratta di una lista ben nutrita, che contiene molte caratteristiche richieste dalla comunità.

Le novità

Intanto sarà migliorato il Download Manager, che darà più controllo all'utente. Saranno poi migliorate le funzioni di ricerca e piazzamento dei prodotti. Migliorate anche le funzioni di invito a giocare dei giochi di terze parti.

Ci saranno grosse novità anche per le attività di gioco e i feed, per il cosiddetto social shopping e per la gestione degli eventi organizzati da Epic Games. Sarà più semplice per gli studi di sviluppo consentire il pre-caricamento dei giochi attraverso gli stumenti forniti per l'autopubblicazione.

Arriveranno inoltre gli stream per gli sviluppatori e saranno introdotti i contenuti della comunità. Saranno migliorate le pagine dei singoli prodotti, saranno migliorate le funzioni per far scoprire ai giocatori titoli nuovi adatti ai loro gusti e sarà potenziata la comunicazione legata alle Liste dei desideri. Infine arriverà il supporto per gli abbonamenti di terze parti.

Naturalmente non va dimenticata l'iniziativa Epic First Run, che darà agli sviluppatori il 100% dei ricavi nel caso pubblichino in esclusiva i loro titoli su Epic Games Store.