Epic Games Store ha annunciato il programma First Run: dà il 100% dei ricavi agli sviluppatori

Si chiama First Run il nuovo programma introdotto dall'Epic Games Store, che dà agli sviluppatori il 100% dei ricavi dei loro giochi, a patto che li concedano in esclusiva temporale al negozio di Sweeney e soci.

Sostanzialmente chi aderirà al programma non dovrà condividere i ricavi con Epic Games per i primi sei mesi dal lancio, tempo in cui però i giochi dovranno rimanere esclusivi dell'Epic Games Store. Quindi si tornerà al 12% standard.

Il tempo sarà conteggiato anche nel caso in cui il gioco venga lanciato in accesso anticipato.

Epic di suo si impegna a dare risalto ai titoli esclusivi durante i periodi di saldo, titoli che inoltre saranno dotati di un badge speciale, che consentirà facilmente di riconoscerli.

Infine, gli sviluppatori possono uscire dal programma First Run quando vogliono, ritornando alla divisione dei ricavi di 88/12. Una volta fuori, non hanno nessun limite di pubblicazione in altri negozi.