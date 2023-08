Dragon Age: Dreadwolf era previsto per settembre 2023 ma potrebbe arrivare nel 2025, dice Grubb

Secondo quanto indicato, la data di uscita era tempo fa stata rimandata alla primavera 2024, ma già ora internamente l'obiettivo più ottimistico è l'estate 2024 . Secondo Grubb, però, non è affatto impossibile che venga rimandato ancora e, come è tipico in questi casi, BioWare potrebbe decidere di prendersi tutto il tempo necessario rimanendo all'interno dello stesso anno fiscale, ovvero spingersi fino a marzo 2025.

Il 2023 è denso di uscite, ma alcuni giocatori non sono contenti: i fan di BioWare vorrebbero avere tra le mani Dragon Age: Dreadwolf e - in una realtà alternativa - il gioco sarebbe quasi pronto alla pubblicazione. Jeff Grubb afferma infatti che il team aveva inizialmente previsto di pubblicare il gioco a settembre 2023, ma a questo punto la data di uscita potrebbe tardare fino al 2025 .

BioWare ma non solo: le ultime da Grubb

Grubb afferma anche che BioWare ha spostato alcuni sviluppatori da Mass Effect a Dragon Age Dreadwolf. Questo però ha causato ovviamente dei ritardi all'avventura sci-fi, che arriverà quindi più tardi di quanto inizialmente preventivato.

In aggiunta, pare che Apex Legends sia oramai nella sua fase discendente e che Respawn Entertainment - ovvero lo sviluppatore - non si aspetti di raggiungere un nuovo picco e sta cercando di un modo per portare avanti il gioco il più possibile.

Ovviamente parliamo unicamente di report di Grubb, non di informazioni ufficiali. Pur essendo un giornalista e leaker noto, e affidabile quando riporta informazioni delle sue fonti, potrebbe comunque avere dettagli non aggiornati. Dovremo attendere nuovi annunci per scoprire di più su Dragon Age Dreadwolf.