Starfield: data e ora esatte di sblocco del gioco base e dell'Accesso Anticipato svelate

Per chiunque si sia accontentato dell' edizione standard , basta spostare il calendario avanti di cinque giorni. Starfield sarà per tutti accessibile dalle 02:00 della notte del 6 settembre . Lo sblocco nel resto del mondo è ancora una volta contemporaneo e gli orari sono quindi gli stessi sopra indicati. Se siete in un fuso orario diverso da quelli indicati, vi basta fare il calcolo.

Bethesda ha svelato che i giocatori italiani (e più in generale CEST) potranno avviare l'Accesso Anticipato di Starfield alle 02:00 della notte del primo settembre . Lo sblocco è ovviamente contemporaneo a livello mondiale, quindi significa che gli americani vi avranno accesso quando da loro sono le 17:00/20:00 del pomeriggio del 31 agosto. L'Australia e l'est Asia invece dovranno attendere fino alle 9 del mattino.

Starfield sarà presto tra noi e sono veramente molti i giocatori che non vedono l'ora di mettere le mani sul gioco. Chiunque abbia acquistato Starfield in digitale o sia abbonato a Game Pass, inoltre, potrà ancora più rapidamente accedervi visto che non dovrà attendere l'ottenimento della copia fisica. Inoltre, chi ha acquistato la Costellation Edition o il Premium edition upgrade avrà ben cinque giorni di Accesso Anticipato. A che ora , però, potremo effettivamente avviare Starfield? Ora lo sappiamo.

Una notte in festa per i fan di Starfield?

La notte fermerà gli appassionati di Starfield?

Non si tratta chiaramente del miglior orario per noi italiani, visto che iniziare a giocare alle due di notte, anche ammesso di aver già fatto il precaricamento del gioco in formato digitale, potrebbe essere troppo per molti giocatori.

Starfield è un gioco massiccio ovviamente e attendere qualche una notte di sonno non dovrebbe cambiare molto, ma sappiamo che molti appassionati non resisteranno e preferiranno rimanere svegli fino a tardi anche solo per iniziare il gioco, creare il personaggio e godere per qualche attimo dell'avventura spaziale. Diteci, cosa avete intenzione di fare?

Vi ricordiamo anche che Starfield ha la modalità New Game Plus.