MediEvil: PlayStation Production suggerisce l'arrivo di un film o di una serie TV

Nel filmato si possono vedere diversi personaggi dell'universo PlayStation, la maggior parte dei quali presenti in progetti di PlayStation Productions già lanciati o confermati per i prossimi mesi e anni. Possiamo quindi vedere Kratos, dalla serie God of War , Aloy da quella Horizon, Joel e Ellie dei The Last of Us e Nathan Drake dalla serie Uncharted.

Un nuovo trailer pubblicato sul sito di PlayStation Productions ha svelato la possibilità che sia in lavorazione una serie TV o un film di MediEvil . PlayStation Productions è l'ala di Sony dedicata alla conversione per il grande schermo o per la televisione delle proprietà intellettuali della compagnia, e lavora in partnership con Sony Pictures.

Arriva Sir Daniel Fortesque

A un certo punto del trailer vengono però inquadrate delle gambe che non appartengono a nessuno dei personaggi di cui sopra. L'inquadratura sale verso l'alto, ma viene tagliata prima che possa svelare il personaggio. L'utente X Radec ha però ricostruito velocemente l'identità di quelle gambe, associandole a Sir Daniel Fortesque, l'eroe dei MediEvil.

Chiaramente la presenza di Sir Daniel in un video simile ha fatto sorgere il sospetto che qualcosa sia in arrivo, anche perché sarebbe un personaggio perfetto per una serie animata. Del resto i progetti cinematografici e televisi di PlayStation stanno andando molto bene, tra The Last of Us, Twisted Metal, Gran Turismo e il film di Uncharted, solo per citare i più recenti.

In produzione ci sono inoltre altri cinque progetti: dei film per Days Gone, Ghost of Tsushima e Gravity Rush e delle serie TV per Horizon e God of War.