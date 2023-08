Starfield ha la modalità New Game Plus, lo sviluppo del gioco è durato otto anni

Starfield avrà una modalità New Game Plus , pensata per chi vorrà continuare a giocare dopo averlo finito. A svelarlo in un'intervista concessa alla testata GQ è stato il game director Todd Howard, che ha anche parlato dei tempi di sviluppo complessivi del gioco: 8 anni.

Starfield sempre più grosso

Starfield sarà un gioco mastodontico

Sì, si tratta di un tempo davvero lungo che abbraccia e supera quello di un'intera generazione di macchine da gioco. Come riferimento, anche lo sviluppo di Red Dead Redemption 2 ha richiesto otto anni.

Nell'intervista il New Game Plus viene descritto come "un colpo di scena unico ed emozionante" che servirà a incentivare il giocatore a continuare a giocare. In realtà Howard non ha spiegato nel dettaglio la modalità, limitandosi a dire che andrà scoperta giocando. Insomma, sarà una sorpresa per i giocatori di Starfield.

Nel frattempo l'uscita del gioco si avvicina a passi da gigante. Il 6 settembre è vicino, ma molti potranno giocarci qualche giorno prima, grazie al lancio in accesso anticipato. Come saprete Starfield sarà lanciato su PC e Xbox Series X/S. Sarà disponibile da subito anche per gli abbonati al Game Pass, PC e Xbox e sarà giocabile via Xcloud su tutti gli apparecchi che supportano questa tecnologia, compresi i televisori Samsung più moderni.

Insomma, si tratta di un lancio che coinvolge molte piattaforme, che poi è la filosofia di fondo seguita da Xbox negli ultimi anni.