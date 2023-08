NBA 2K24, riviviamo la carriera di Kobe Bryant coi Mamba Moments

Chi ha rivissuto le imprese di His Airness in NBA 2K23 sa già dove stiamo andando a parare, a tutti gli altri racconteremo cosa troveranno nei Mamba Moments, la nuova modalità di NBA 2K24 .

Nel percorso che ci porterà a scoprire tutte le novità di NBA 2K24, è arrivato il momento di parlare della modalità pensata per celebrare l'uomo di copertina di quest'anno: Kobe Bryant. Similmente a quanto successo lo scorso anno con le Sfide di Jordan, Visual Concepts ha voluto omaggiare l'ex stella dei Lakers, scomparsa prematuramente il 26 gennaio del 2020, con un'intera sezione del gioco pensata per celebrare la ventennale carriera del figlio di Joe Bryant.

Coloro che conoscono a memoria queste gare si esalteranno non solo a replicare le gesta di Kobe, ma anche nel provare ad eseguire le giocate spettacolari che le tante superstar hanno sfoggiato in questi match, rivivendo uno spaccato di un'NBA che forse non c'è più. In questo modo gli amanti del Black Mamba si potranno quindi crogiolare rivivendo una carriera leggendaria, tutti gli altri rivivendo alcuni dei momenti chiave dell'NBA del recente passato.

Detta così, quella dei Mamba Moments potrebbe sembrare un'operazione piuttosto pigra: similmente a quanto fatto lo scorso anno, 2K Sports ha scelto 7 partite iconiche della carriera del Black Mamba e le ha riprodotte, chiedendo ai giocatori di replicare le prestazioni che hanno reso grande Bryant. Superando queste sfide si potrà passare alla successiva, ottenendo in cambio una panoramica sui motivi che hanno reso grande il numero 23 (o 8) dei Lakers. La carriera di Kobe è stata suddivisa in tre "ere": l'inizio della carriera e i primi titoli vinti con Shaq, gli anni nei quali il Black Mamba si è caricato sulle spalle la squadra ed è diventato una vera e propria macchina da punti, e le ultime vittorie al fianco di Pau Gasol.

Le altre novità

Alcune delle personalizzazioni di The W

Oltre ai Mamba Moments, nelle scorse settimane 2K Sports ha annunciato le altre grandi novità di NBA 2K24. La prima, valida solo per le console di nuova generazione, è una tecnologia in grado di convertire in animazioni di gioco i movimenti reali delle stelle NBA, partendo non da sessioni di mocap, ma semplicemente analizzando i tanti filmati prodotti nei palazzetti.

La seconda riguarda le tante novità della modalità The W, ovvero quella parte di NBA 2K24 dedicata alla WNBA e al movimento di basket femminile. Quest'anno sarà più semplice e divertente creare la propria stella, confrontarla con le stelle presenti e passate, oltre che personalizzare il proprio stile, decidendo se uscire dal college o se essere una stella internazionale arrivata negli USA per completare il proprio percorso di crescita.

La schermata di presentazione dell'era di LeBron in NBA 2K24

In attesa dei cambiamenti ne La città, l'ultima novità riguarda La mia NBA. In questa modalità è possibile creare sia il proprio campionato dei sogni, anche online, modificando le regole, i roster e tanti aspetti granulari dell'esperienza, sia selezionare una delle "Ere" in modo da rivivere alcuni dei momenti più iconici del basket, come la rivalità tra Magic e Bird o l'ascesa di Jordan. A partire da quest'anno debutterà l'era di LeBron, un periodo più vicino a noi da modellare per modificare l'attuale basket, cambiando gli ordini di pesca al Draft, andando a scegliere talenti del calibro di Wade, Melo o Rose prima di farli diventare le stelle che tutti conosciamo. Visual Concepts ha messo ancora più energie per rendere queste modalità perfette, applicando tutte le regole dell'epoca e facendo invecchiare vari atleti col passare delle stagioni.

La mia NBA è una modalità che diventa ogni anno più complessa e per questo motivo 2K Sports ha deciso di crearne anche una versione semplificata nella quale entrare e giocare coi propri campioni o con l'era preferita, senza troppi grattacapi.