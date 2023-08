Starfield: la pubblicità di Samsung ricorda che si può giocarlo direttamente da TV

Punta di diamante di questo servizio sarà ovviamente Starfield, protagonista di questo nuovo spot pubblicitario e in arrivo il 6 settembre 2023 direttamente all'interno del catalogo di Xbox Game Pass, dunque anche questo giocabile da Samsung Gaming Hub come mostrato nel video.

La pubblicità si riferisce ovviamente al sistema Samsung Gaming Hub , che unisce varie app per il cloud gaming ottimizzate per le TV Samsung, consentendo di fatto di poter giocare a una notevole quantità di titoli direttamente usando un controller collegato alla TV.

Samsung ha lanciato una nuova campagna su Starfield , con una pubblicità che mostra qualcosa del gioco, riporta il lancio previsto per settembre e ricorda che può essere giocato anche direttamente da TV Samsung, senza bisogno di console o hardware dedicato.

Starfield, un'immagine del gioco

Sembra dunque iniziare a carburare la campagna marketing per Starfield, cosa che dovrebbe tranquillizzare un po' certe voci che si dicevano preoccupate per lo strano silenzio da parte di Bethesda e Microsoft in questo periodo di avvicinamento al lancio del gioco.

Il video non sembra mostrare elementi nuovi ma, quantomeno, contribuisce ad incrementare ulteriormente l'aspettativa per Starfield, il cui pubblico potrebbe incrementare in maniera sensibile proprio grazie al cloud gaming che consentirà di giocarci anche direttamente da TV Samsung.

La data di lancio risulta ancora confermata per il 6 settembre 2023 e ricordiamo oche Starfield sarà presente alla Gamescom 2023, dunque è probabile che nuovi materiali siano previsti anche in tale occasione, oltre ad altre novità da parte di Microsoft Xbox. Oggi è inoltre emersa la data del precaricamento, oltre alle dimensioni del gioco.