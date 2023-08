Gamescom 2023, Microsoft svela quali giochi porterà all'evento, tra cui Starfield e S.T.A.L.K.E.R. 2

Tramite il sito ufficiale di Xbox, Microsoft ha svelato i suoi piani per la Gamescom 2023 promettendo il più grande booth Xbox che abbia mai organizzato in occasione della kermesse di Colonia. In particolare la line-up verdecrociata includerà anche Starfield e Forza Motorsport, con entrambi i giochi che avranno delle "presentazioni in teatro esclusive".

Stando ai dettagli svelati dalla compagnia, il booth di Xbox includerà oltre 30 giochi in forma giocabile, 150 postazioni da gioco e un teatro allestito appositamente per l'occasione da 300 posti.

Chi prenderà parte alla Gamescom potrà assistere a delle presentazioni in teatro dei già sopracitati Starfield e Forza Motorsport, oltre che di Ara: History Untold dello studio di sviluppo Oxide Games. Inoltre potranno provare in anteprima Towerborne, l'action multiplayer di Stoic, e scoprire le ultime novità di The Elder Scrolls Online e Microsoft Flight Simulator.